محكمة العدل تبطل الاتفاق الكنديّ الاوربي حول نقل بيانات المسافرين

أصدرت محكمة العدل الأوروبيّة قرارا يقضي بإبطال الاتّفاق الكندي الاوروبي المتعلّق بنقل بيانات المسافرين.

واعتبرت المحكمة انّ الاتّفاق يتضمّن العديد من الاجراءات التي تتعارض مع الحقوق الأساسيّة المعترف بها في الاتّحاد الاوروبي.

ويتيح الاتّفاق المقترح نقل بيانات كافّة المسافرين عبر الجوّ بصورة منهجيّة ومستمرّة إلى السلطات الكنديّة بهدف استخدامها أو تخزينها أو احتمال نقلها إلى سلطات دول أخرى.

ويهدف الاتّفاق إلى مواجهة الارهاب ومختلف أشكال الجرائم الخطيرة العابرة للحدود.

مسافرون ينتظرون حقائبهم في مطار مونتريال © PC / Peter Mccabe

وتقول محكمة العدل الاوروبيّة إنّ نقل البيانات وقواعد الاتّفاق تشمل التدخّل في الحقّ الأساسي في احترام الحياة الخاصّة وحقّ حماية البيانات ذات الطابع الخاص.

وكانت كندا قد وقّعت على الاتّفاق بشأن نقل بيانات المسافرين مع الاتّحاد الاوروبي عام 2014 .

وطلب الاتّحاد من البرلمان الاوروبيّ الموافقة عليه، فرفعه الاتّحاد إلى محكمة العدل الأوروبيّة للتأكّد من مدى توافقه مع قانون الاتّحاد الأوروبيّ.