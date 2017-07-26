بوبي كاميرون زعيم اتّحاد الأمم الأوائل في سسكتشوان/ Radio-Canada

سسكتشوان: دعوة لمواجهة التمييز بحقّ السكّان الأصليّين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 26 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكّد بوبي كاميرون زعيم اتّحاد الأمم الأوائل في سسكتشوان عزمه على الاستمرار في  مكافحة ممارسات  التمييز والخطابات الحاقدة  التي تستهدف السكّان الأصليّين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتزم طرح الموضوع خلال الجمعيّة العامّة السنويّة للأمم الأوائل المنعقدة  في ريجاينا عاصمة مقاطعة سسكتشوان بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر تمّوز يوليو الجاري.

ويشارك في اللقاء عدد من الوزراء في الحكومة الكنديّة ومن بينهم وزيرة العدل جودي ولسون رايبولد فضلا عن 1300 شخص من زعماء ومندوبين ومستشارين من أبناء السكّان الأصليّين.

وتأتي دعوة كاميرون في أعقاب الخطابات والتعليقات الحاقدة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة أحد الشباب من السكّان الأصليّين، كولتن بوشي.

وقد توفّي بوشي قبل نحو سنة في إحدى ضواحي سسكتون بعد إصابته بطلق ناريّ في مزرعة في بيغار القريبة من سسكتون.

ودفع المزارع جيرالد ستانلي ببراءته في تهمة القتل من الدرجة الثانية الموجّهة إليه.

زعيم الأمم الأوائل بيري بيلغارد
زعيم الأمم الأوائل بيري بيلغارد © PC/Justin Tang

وانتشرت تعليقات وخطابات حاقدة بكثرة بحقّ السكّان الأصليّين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاته.

"المشكلة خارجة عن السيطرة. ويستحقّ أبناء شعبنا أن يشعروا بأنّهم مقبولون وأنّ حياتهم ليست في خطر قال زعيم اتّحاد الأمم الأوائل في سسكتشوان بوبي كاميرون".

ويدعو كاميرون إلى تشديد القانون المتعلّق بجرائم الحقد للحدّ من انتشار الخطابات الحاقدة.

ويأمل في أن تتّخذ وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد إجراءات في هذا المجال ويعرب عن قناعته بأنّ الأمر يتطلّب بعض الوقت.

وأعرب بيري بيلغارد زعيم الأمم الأوائل عن أمله في أن تحظى العريضة التي رفعهتها عائلة الضحيّة  كولتن  بوشي بتأييد المندوبين.

وتطالب العريضة باستقدام محقّقين من خارج مقاطعة سسكتشوان بعد ورود  ادّعاءات حول طريقة تعامل قوّات الأمن مع قضيّة مقتل كولتن بوشي  وتغيير عدد من الأدلّة المهمّة في التحقيق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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