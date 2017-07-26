رئيسة حكومة أونتاريو أمام المحكمة بصفة شاهد

أعلنت رئيسة حكومة اونتاريو الليبيرالية كاتلين وين أنها ستمثل أمام محكمة سادبوري بصفة شاهدة في محاكمة منظم الحملة الانتخابية الليبيرالي جيري لوغهيد ومديرة مكتب رئاسة الحكومة السابقة باتريسيا سوربارا المتهمين بالفساد خلال الحملة الانتخابية الاخيرة. وأكدت في لقاء مع الصحافة صباح أمس "نعم، سأكون حاضرة" علما أن منصبها كرئيسة حكومة يمنحها الحق بعدم المثول أمام المحكمة.

وستجري المحاكمة على ثلاث مراحل، الأولى بين السابع والثاني والعشرين من أيلول – سبتمبر المقبل، والثانية بين العاشر والثالث عشر من تشرين أول - أكتوبر والثالثة بين الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر نفسه.

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من جهته قال النائب من الحزب الديموقراطي الجديد المعارض جيل بيسون" لا ألوم سكان أونتاريو لغضبهم جراء الوقت والطاقات التي تضيعها الحكومة لتبرير تصرفاتها أمام المحكمة في وقت ترتفع كلفة المعيشة وتتقلص الخدمات الضرورية للسكان جراء الاقتطاعات التي فرضتها حكومة الليبيراليين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية