أوتاوا: ارتفاع نسبة التبليغ عن الاعتداءات الجنسية

أفادت دراسة صادرة عن مؤسسة إحصاءات كندا عن ارتفاع نسبة التبليغ عن الاعتداءات الجنسية في العاصمة أوتاوا بخمسة عشر بالمئة خلال العامين الماضيين حيث بلغت سبعمئة وثلاثا وأربعين شكوى.

Plus de 635 000 agressions sexuelles déclarées par des Canadiens en 2014 et 87% des victimes étaient des femmes. © Shutterstock

وعلق المفتش في شرطة أوتاوا جامي دانلوب أنه" لا يريد أن يعتقد السكان أن عدد الاعتداءات الجنسية ارتفع ، فارتفاع النسبة مرده إلى تزايد عدد مقدمي الشكاوى. وأضاف أن وحدة الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال خصصت شرطيين إضافيين لمواجهة هذا الواقع. وأكد أنه بالرغم من ارتفاع عدد الشكاوى، فغالبية الاعتداءات الجنسية لا يتم التبليغ عنها ذلك أن خمسة بالمئة فقط من الاعتداءات يتم تقديم شكوى بها ما يعني أنه إذا كان الـ 743 شكوى تشكل نسبة خمسة بالمئة، فهذا يعني أن عدد الاعتداءات الجنسية يصل إلى خمسة عشر ألف اعتداء.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية