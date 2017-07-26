ألبرتا: لجوء متزايد إلى نظام الرعاية الاجتماعية

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في غرب كندا يلجأون إلى نظام الرعاية الاجتماعية الذي توفره المقاطعة من أجل تغطية نفقاتهم المعيشية، وذلك بالرغم من تراجع معدل البطالة في أغنى مقاطعات البلاد بالنفط في الأشهر الأخيرة.

ففي أيار (مايو) 2017 استفادت 55600 أسرة من مساعدات الرعاية الاجتماعية مقارنة بـ50 ألف أسرة تلقت هذه المساعدات في نهاية العام الماضي.

منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب مدينة فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا (أرشيف) © CP / Jeff McIntosh

ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية السياسات العامة في جامعة كالغاري البروفيسور رون نيبون أن هذا الارتفاع في عدد متلقي المساعدات الاجتماعية يشكل تحدياً للمنطق الاقتصادي، ففي الماضي كان تراجع عدد المستفيدين من هذه المساعدات يترافق مع كل نهوض اقتصادي.

"لم يعد الأمر كما كان"، يقول البروفيسور نيبون، "عندما تراجعت أسعار النفط لجأ عمال قطاع الطاقة إلى نظام الرعاية الاجتماعية. ونشهد الآن نمواً في سوق العمل، لكن ليس هؤلاء من يحصلون على الوظائف الجديدة".

(راديو كندا)