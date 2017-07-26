ألبرتا: لجوء متزايد إلى نظام الرعاية الاجتماعية

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في غرب كندا يلجأون إلى نظام الرعاية الاجتماعية الذي توفره المقاطعة من أجل تغطية نفقاتهم المعيشية، وذلك بالرغم من تراجع معدل البطالة في أغنى مقاطعات البلاد بالنفط في الأشهر الأخيرة.
ففي أيار (مايو) 2017 استفادت 55600 أسرة من مساعدات الرعاية الاجتماعية مقارنة بـ50 ألف أسرة تلقت هذه المساعدات في نهاية العام الماضي.
ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية السياسات العامة في جامعة كالغاري البروفيسور رون نيبون أن هذا الارتفاع في عدد متلقي المساعدات الاجتماعية يشكل تحدياً للمنطق الاقتصادي، ففي الماضي كان تراجع عدد المستفيدين من هذه المساعدات يترافق مع كل نهوض اقتصادي.
"لم يعد الأمر كما كان"، يقول البروفيسور نيبون، "عندما تراجعت أسعار النفط لجأ عمال قطاع الطاقة إلى نظام الرعاية الاجتماعية. ونشهد الآن نمواً في سوق العمل، لكن ليس هؤلاء من يحصلون على الوظائف الجديدة".
(راديو كندا)
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