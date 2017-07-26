منظر عام لوسط كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا (أرشيف).

منظر عام لوسط كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا (أرشيف).
Photo Credit: CBC / Ed Middleton

ألبرتا: لجوء متزايد إلى نظام الرعاية الاجتماعية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 26 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

يفيد تقرير لهيئة الإذاعة الكندية أن المزيد من سكان مقاطعة ألبرتا في غرب كندا يلجأون إلى نظام الرعاية الاجتماعية الذي توفره المقاطعة من أجل تغطية نفقاتهم المعيشية، وذلك بالرغم من تراجع معدل البطالة في أغنى مقاطعات البلاد بالنفط في الأشهر الأخيرة.

ففي أيار (مايو) 2017 استفادت 55600 أسرة من مساعدات الرعاية الاجتماعية مقارنة بـ50 ألف أسرة تلقت هذه المساعدات في نهاية العام الماضي.

منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب مدينة فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا (أرشيف)
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب مدينة فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا (أرشيف) © CP/Jeff McIntosh

ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية السياسات العامة في جامعة كالغاري البروفيسور رون نيبون أن هذا الارتفاع في عدد متلقي المساعدات الاجتماعية يشكل تحدياً للمنطق الاقتصادي، ففي الماضي كان تراجع عدد المستفيدين من هذه المساعدات يترافق مع كل نهوض اقتصادي.

"لم يعد الأمر كما كان"، يقول البروفيسور نيبون، "عندما تراجعت أسعار النفط لجأ عمال قطاع الطاقة إلى نظام الرعاية الاجتماعية. ونشهد الآن نمواً في سوق العمل، لكن ليس هؤلاء من يحصلون على الوظائف الجديدة".

(راديو كندا)

شارك
كلمات مفتاحية ، ،
فئة إقتصاد، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادترامب يهدد بإلغاء "نافتا" في حال فشل المفاوضات حول تعديلهاإقتصاد، مجتمعألبرتا: لجوء متزايد إلى نظام الرعاية الاجتماعيةسياسة، مجتمعالتربية قبل السجون والمحاكم من أجل نزع التطرفمجتمعمتى يعتبر الجنين كائنا بشريا؟مجتمعالعنف الزوجي: أهميّة التوعية على طلب المساعدةمجتمعأوتاوا: ارتفاع نسبة التبليغ عن الاعتداءات الجنسيةسياسة، مجتمعرئيسة حكومة أونتاريو أمام المحكمة بصفة شاهدمجتمعسسكتشوان: دعوة لمواجهة التمييز بحقّ السكّان الأصليّين عبر وسائل التواصل الاجتماعيدوليمحكمة العدل تبطل الاتفاق الكنديّ الاوربي حول نقل بيانات المسافرينإقتصاد، سياسةنافتا: ترودو يريد آلية "عادلة ومنصفة" لتسوية الخلافات
RCI | EnglishThe LINK Online

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية