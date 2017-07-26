ترامب يهدد بإلغاء “نافتا” في حال فشل المفاوضات حول تعديلها

وعد أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا NAFTA) إذا ما فشلت المفاوضات حول تعديلها.

"نقوم بإعادة التفاوض حول "نافتا" وإذا لم نحصل على الاتفاقية التي نريدها سنلغي "نافتا""، قال ترامب أمام حشد من قدامى المحاربين في ولاية أوهايو التي تُعتبر قلب الصناعة في الولايات المتحدة، حسبما أفادت فجر اليوم وكالة الصحافة الفرنسية.

"نافتا كانت كارثة ليونغستاون، إنها كارثة لأوهايو"، أكد ترامب. ويوتغستاون مدينة في أوهايو تعد مع ضواحيها نحواً من 550 ألف نسمة.

تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 © CBC

وكان ترامب قد جعل من انتقاد "نافتا" أحد أعمدة حملته الانتخابية الرئاسية، واصفاً إياها بأنها "أسوأ اتفاقية تجارية" على الإطلاق وقعتها واشنطن.

وتنعقد الجولة الأولى من المفاوضات لتعديل "نافتا" بين أعضائها الثلاثة، كندا والولايات المتحدة والمكسيك، في واشنطن في السادس عشر من آب (أغسطس) المقبل وتستمر حتى العشرين منه.

وأمس أكد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أن أوتاوا ستصر على أن تتضمن النسخة الجديدة من "نافتا" آلية "عادلة ومنصفة" لتسوية الخلافات بين أعضائها.

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)