كندا: اسعار رخص الصيد البحري مبالغ فيها

أعرب دومينيك لوبلان وزير الصيد والمحيطات الكندي عن عزمه على تغيير نظام الحصول على رخصة صيد بحري واعتبر أنّ الأسعار للحصول على الرُّخص مبالغ فيها.

وجاء كلامه خلال زيارة قام بها لمدينة شيستر في مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسيّ.

"أسعار رخص الصيد مبالغ فيها خصوصا في جنوب مقاطعة نوفا سكوشا قال الوزير دومينيك لوبلان".

ويؤدّي ارتفاع الأسعار إلى إقصاء بعض الأشخاص عن صناعة الصيد، وتصل أسعار الرخصة في بعض الأحيان إلى مئات آلاف الدولارات ويصعب الحصول عليها إلاّ من خلال نقلها داخل العائلة.

وزير الصيد والمحيطات الكندي دومينيك لوبلان © Radio-Canada/Marc Babin

ورأت ميلاني سوننبورغ رئيسة الاتّحاد الكندي المستقلّ للصيادين أنّ المشكلة المستمرّة في قطاع صناعة الصيد تكمن في تحقيق التوازن بين نقل التراخيص من جيل لآخر والصيادين الذين استثمروا مبالغ كبيرة لولوج صناعة الصيد.

وأكّدت على أهميّة البحث في الصعوبات التي تواجه الشباب للانخراط في مهنة الصيد البحري.

وأكّد الوزير لوبلان على أهميّة حماية المالكين المستثمرين للمؤسّسات الكبيرة وحماية أساطيل الصيد البحري في المجتمعات الصغيرة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)