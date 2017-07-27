أهمية عمل لجنة التحقيق حول نساء السكان الأصليين

وجه كل من المفوضة ميشيل أوديت والمفوض بريان إيلفسون من لجنة التحقيق الوطنية حول نساء السكان الأصليين المختفيات أو المقتولات كلمة إلى المشاركين في الجمعية العامة السنوية الثامنة والثلاثين للسكان الأصليين التي تجري في ريجاينا.

وأكّدت المفوضة أوديت في كلمتها على أهمية الصورة الإيجابية التي يتوجب أن تكون للجنة بعد ما اعتراها من بوادر ضعف في الآونة الأخيرة مع اعترافها بتفهم ما تنتظره العائلات أي عائلات نساء السكان الأصليين المعنيين بعمل اللجنة الذي طال كثيرا.

مظاهرة للسكان الأصليين تخليدا لذكرى نساء من السكان الأصليين مقتولات أو مفقودات في كندا © Karim Ouadia

وأشارت أوديت إلى أن اللجنة بقيت صامتة وقتا طويلا وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

واستفاد المفوضان من هذه المناسبة لكي يشرحا إجراءات لجنة التحقيق الوطنية لأعضاء جمعية الأمم الأوائل كما أوضحا عوامل القوة التي تتمتع بها اللجنة ليس هذا فحسب بل حدود صلاحيات اللجنة أيضا.

وكان أهالي وأقرباء نساء من السكان الأصليين قتلن أو فقدن قد أعربوا عن فقد ثقتهم بإجراءات التحقيق وعن إمكانية استمرار اللجنة بعد استقالة خمسة من أعضائها.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)