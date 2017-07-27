الجيش الكندي يعلن عن سياسات لقبول المتحولين جنسيا في صفوفه

الجيش الكندي يعلن عن سياسات لقبول المتحولين جنسيا في صفوفه
Photo Credit: Radio-Canada/Frédéric Peing

كندا منفتحة على قبول المتحولين جنسيا في الجيش

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الخميس 27 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت قيادة الجيش الكندي أنها تعمل جاهدة لتحسين سياساتها المتعلقة بالمتحولين جنسيا في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته بمنع قبول المتحولين جنسيا في القوات المسلحة الأميركية.

وكانت القوات المسلحة الكندية قد ألغت قرار منع وجود المتحولين جنسيا في الجيش الكندي في أعقاب قضية رفعت أمام المحاكم في عام 1992 وهو ما ألمح إليه الجيش الكندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مراكز للتطوع في الجيش الكندي
مراكز للتطوع في الجيش الكندي

ويدعو الجيش الكندي مطلق شخص مهما كان توجهه الجنسي للانضمام إليه

من جهته، الناطق باسم الجيش الكندي دانيال لوبوتيلييه أشار إلى أن العمل مستمر في إعادة النظر في السياسة العسكرية الكندية حول المتحولين جنسيا التي دخلت حيز التطبيق عام 2012

ومع الإشارة إلى أن إعادة النظر في هذه السياسة ستكون طبيعتها تقنية غير أنها ستعطي في الوقت نفسه التوجيهات للوحدات والقادة حول بعض العناصر الرئيسية مثل الحمام والاستحمام.

يشار إلى عدم وجود أرقام رسمية حول عدد المتحولين جنسيا في الجيش الكندي غير أنه يمكن تقدير العدد بنحو من 200 شخص.

وذكر الناطق باسم الجيش الكندي أن الجيش تحمل نفقات 19 حالة تحول جنسي بين أعوام 2008 و2015 التي بلغت نحوا من 300000 دولار.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، مجتمع

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