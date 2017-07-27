مشاريع الطاقة: قرار محكة كندا العليا يصبّ لصالح السكّان الأصليّين

أبناء مدينة كلايد ريفر الصغيرة في إقليم نونافوت في الشمال الكندي الكبير مرتاحون لقرار محكمة كندا العليا.

فقد وضع القرار حدّا لقضيّة رفعوها عام 2014 أمام أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، و أبطل القرار التفويض الذي منحه المكتب الوطني للطاقة عام 2014 لمجموعة بتروليوم جيو سورفيس النروجيّة للتنقيب عن النفط قبالة سواحل جزيرة بافين في الشمال القطبي.

وقد واجه المشروع معارضة قويّة من قبل أبناء قبيلة الاينويت في مدينة كلايد ريفر الذين يتخوّفون من التجارب الزلزاليّة التي تجريها الشركة ومن المضاعفات التي تتسبّب بها على الحياة البحريّة في منطقة الشمال القطبي.

وتستخدم الشركة في اختباراتها مدافع هوائيّة تصدر موجات صوتيّة تتسبّب في اضطراب الحياة البحريّة التي هي مصدر الغذاء للعديد من قبائل الاينويت

وتزخر المنطقة بثروة من الثدييّات البحريّة ومن بينها الحيتان مقوّسة الرأس Baleine boréale وكركدن البحر Narval والفقمة .

ويقول السكّان الأصليّون إنّ الحيوانات البحريّة هي أساس نظامهم الغذائي وثقافتهم.

ورأت المحكمة في قرارها أنّ مجلس الطاقة لم يقم بالمشاورات المعمّقة المطلوبة و"لم يأخذ بعين الاعتبار مصدر الحقوق الذي ينبع من المعاهدات الموقّعة مع الأينويت ولا تأثير التجارب على هذه الحقوق".

وقد أعرب عمدة كلايد ريفر السابق جيري ناتانين عن ارتياح أبناء المدية للقرار:

" إنّه يوم رائع بالنسبة لنا، فالعدالة إلى جانبنا، لأنّنا نناضل من أجل طريقة عيشنا ونناضل من أجل ثقافتنا كصيّادين، فصيد الحيتان والسفن الشراعيّة هي ثقافتنا قال جيري ناتانين".

وسبق أن أصدرت محكمة كندا العليا قرارا تؤكّد فيه أنّ الحكومة ملزمة بإجراء مشارورات مع السكّان الأصليّين قبل اتّخاذ أيّ قرار من شأنه أن يؤثّر في أراضيهم أو مواردهم.

ويرى السكّان الأصليّون أنّ المشاورات لم تجر وفق الأصول لأنّ المجلس الوطني للطاقة هو الذي أعطى الشركة النروجيّة الإذن للقيام باختبارات لقياس حقول النفط في الشمال الكندي الكبير.

لكنّ المحكمة العليا ترى عكس ذلك وينصّ قرارها على أنّ بإمكان المدّعي العام أن يستند إلى ما قام به المجلس الوطني للطاقة بما يرضي كليّا أو جزئيّا واجب الاستشارة المفروض عليه.

وأكّد رئيس الحكومة الكنديّة على أهميّة أن تجري الحكومة مشاورات مع مجموعات السكّان الأصليّين وأن تكون هذه المجموعات شريكة في اتّخاذ القرارات كما قال ترودو.

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