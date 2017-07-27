كندا: لا تزال سوق العقارات تظهر “دليلاً قوياً على ظروف إشكالية”

لا تزال سوق العقارات في كندا تظهر "دليلاً قوياً على ظروف إشكالية" وفق ما جاء في التقرير الفصلي للمؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL) الصادر أمس.

وجاء في تقرير هذه المؤسسة العامة الفدرالية أن الأدلة على مبالغة في أسعار العقارات لا تزال "معتدلة" في كندا ككل، لكنها "قوية" في سوقيْ تورونتو وهاميلتون في مقاطعة أونتاريو، وسوقيْ فانكوفر وفيكتوريا في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

أبراج سكنية في وسط تورونتو (أرشيف) © Radio-Canada

وتظهر سوقا تورونتو وهاميلتون بصورة خاصة أدلة قوية على ظروف إشكالية بفعل سرعة ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها والسخونة لأن الطلب على العقارات فيهما لا تزال أعلى من العرض، إن في سوق التأجير أو في سوق إعادة البيع أو في سوق المساكن الجديدة.

وارتفع عدد الأسواق العقارية التي تظهر أدلة على إفراط في البناء السكني من ست أسواق إلى سبع مع إضافة سوق مدينة كيبيك العقارية إلى القائمة، فعدد المساكن التي هي قيد الإنشاء من أجل تأجيرها يفوق حجم الطلب عليها في عاصمة مقاطعة كيبيك حسب التقرير.

(وكالة الصحافة الكندية)