بريتيش كولومبيا: اقتراح بمنع السيارات البترولية ابتداءً من 2040

اقترح الباحث في جامعة بريتيش كولومبيا (UBC) لاري فرانك أن تحذو مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي حذو كل من فرنسا وبريطانيا فتمنع بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2040.

"لن يطول انتظار هذا التغيير، فهذا هو المنحى المُتَّبع"، يقول البروفيسور في كلية السكان والصحة العامة لاري فرانك.

ويلفت البروفيسور فرانك إلى ازدياد عدد السيارات الكهربائية على الطرقات الكندية ويرى أن بإمكان بريتيش كولومبيا لعب دور ريادي في هذا المجال، فلـ"بي سي هايدرو" (BC Hydro)، شركة الكهرباء العامة في بريتيش كولومبيا، أكثر من 1000 نقطة لتعبئة السيارات الكهربائية في المقاطعة.

دخان ملوث يخرج من عادم سيارة بترولية (أرشيف) © iStockphotos

ويشير البروفيسور فرانك إلى أن لاستبدال السيارات البترولية بأُخرى كهربائية منافع لصحة الإنسان إضافة إلى المنافع البيئية الناجمة عن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

(راديو كندا)