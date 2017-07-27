طائرة حربية سورية في سماء جرود عرسال يوم أمس الأول.

طائرة حربية سورية في سماء جرود عرسال يوم أمس الأول.
Photo Credit: محمد عساكر / رويترز

هل للاتفاق الأميركي الروسي حول سوريا دور في حصول معركة جرود عرسال؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 27 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قال اليوم تنظيم "حزب الله" اللبناني إن وقفاً لإطلاق النار يسود جبهة جرود عرسال في شمال شرق لبنان عند الحدود مع سوريا منذ الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما أعلن اليوم مدير عام الأمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم أنه خلال أيام سيكون الاتفاق بين تنظيم "حزب الله" اللبناني والفصائل السورية في جرود عرسال "قد أُنجز"، لافتاً الى أن هذا "الاتفاق هو لتطهير أراض لبنانية وتحريرها". وأضاف رداً على سؤال "بالتأكيد إن بنود الاتفاق سرية، وما أستطيع قوله إن هناك فعلاً وقفاً لإطلاق النار ساري المفعول. والمسلحون ومن يرغب من المدنيين سيتوجهون الى إدلب (في شمال غرب سوريا) بشكل منظم وبإشراف الدولة اللبنانية، وسيقوم الصليب الاحمر اللبناني بالأمور اللوجستية".

مقاتلان من تنظيم
مقاتلان من تنظيم "حزب الله" يؤديان الصلاة في منطقة جرود عرسال يوم أمس الأول © محمد عساكر / رويترز

ومساء أمس استعرض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله معركة جرود عرسال ونتائجها، فقال إن حزبه "أمام انتصار عسكري وميداني كبير جداً، تحقّق خلال 48 ساعة"، وإن "ما قام به الجيش اللبناني ضمن مسؤولياته كان أساسياً جداً في صناعة هذا الإنجاز، حيث استطاع الجيش أن يمنع تسلّل المسلحين كما تمكّن من تأمين الحماية الكاملة لبلدة عرسال ولمخيّمات النازحين (السوريين)".

وأشار نصرالله إلى أن "قرار بدءِ معركة تحرير جرود عرسال اتُّخذ في لبنان وليس في أيّ مكان آخر، وأن التوقيت ليس له علاقة بأيّ شيء خارجي"، وأضاف أن حزبه "لا يريد لعرسال وأهلها إلّا الخير والأمن والسلامة والكرامة"، مؤكّداً "أنّنا لن نسمح لأحد بأن يقترب من مخيّمات النازحين (السوريين)".

حُكي الكثير في السنتيْن الماضيتيْن عن معركة وشيكة في جرود عرسال. لماذا شن حزب الله هجومه على "جبهة فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) نهاية الأسبوع الفائت؟ ولماذا لم يستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") أيضاً المتواجد في مناطق محاذية لتلك التي كانت تحت سيطرة "جبهة فتح الشام"؟ هل للاتفاق الأميركي الروسي بشأن سوريا دور في حصول معركة جرود عرسال؟ أسئلة طرحتُها على رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال الأستاذ عماد الظواهرة في حديث أجريته معه بعد ظهر اليوم.

(أ ف ب / الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان / نهارنت)

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