ارتفاع حادّ في أسعار خشب البناء

ارتفعت أسعار خشب البناء بصورة حادّة منذ مطلع شهر تمّوز يوليو الجاري حسبما أفاد به ميشال فانسان كبير الاقتصاديّين في مجلس الصناعات الحرجيّة في كيبيك.

وعزا السبب إلى ارتفاع عدد ورش البناء في الولايات المتّحدة وارتفاع سعر صرف الدولار الكندي فضلا عن الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على صادرات الخشب الكنديّة نحو السوق الأميركيّة.

"ارتفعت الأسعار من 20 إلى 25 دولارا لكلّ ألف قدم خشب وهذا ارتفاع ضخم قال ميشال فانسان".

وتراوح معدّل الارتفاع من 7 إلى 8 بالمئة في أسواق بوسطن ومنطقة البحيرات الكبرى.

كما ساهمت حرائق الغابات التي تجتاح بريتيش كولومبيا في غرب البلاد في ارتفاع الأسعار مع تراجع صادرات الخشب من هذه المقاطعة نحو السوق الأميركيّة.

وتزخر بريتيش كولومبيا بثروة حرجيّة وصناعة حرجيّة هي الأهمّ في كندا والولايات المتّحدة.

وأدّت حرائق الغابات إلى إقفال 8 مصانع لنشر الأخشاب تنتج مجتمعة 14 بالمئة من إجماليّ إنتاج المقاطعة و3 بالمئة من خشب البناء في الشمال الأميركي.

ولكنّ هامش الأرباح محدود بالنسبة للصناعيّين الكنديّين بسبب الرسوم الأميركيّة المرتفعة والتي تصل نسبتها إلى نحو 27 بالمئة في بعض الحالات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)