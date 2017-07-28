مانيتوبا تطالب بتدخل القطاع الخاص لتأطير الماريهوانا

في أعقاب طلب حكومة مقاطعة مانيتوبا من الحكومة الفدرالية بوقف البيع الشرعي للماريهوانا، تسعى هذه الحكومة من الحزب التقدمي المحافظ لطلب مساعدة خارجية لاعتماد نظام إنتاج وتوزيع للماريهوانا في المقاطعة.

وأطلقت حكومة المقاطعة دعوة للعاملين في هذا القطاع بهدف تحديد الأسواق المحتملة في مانيتوبا واقتراح أسعار تنافسية وتحديد من سيوزع ويبيع الماريهوانا والمواد المشتقة عنها.

عرض وبيع الماريهوانا المجففة في تورنتو © Radio-Canada

وأعربت وزارة المالية في المقاطعة عن رغبتها بأن يرسل المنتجون وبائعو المفرق للماريهوانا أجوبتهم على الأسئلة التي طرحتها الوزارة للاستعلام في مهلة أقصاها الثامن من شهر سبتمبر أيلول المقبل.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيانها بأنها ترغب بتطوير إطار محلي شامل وممكن التطبيق لوضع حيز التنفيذ استهلاك الماريهوانا لغايات ترفيهية شرعية في دعوتها لطلب عروض.

وألمحت الوزارة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الكندية ستشرع الماريهوانا اعتبارا من مطلع يوليو تموز العام المقبل.

واعتبرت أن نجاح هذا الإطار يتضمن الحد من وصول الماريهوانا للقاصرين في السن واعتماد أسعار تنافسية ومنتجات ذات نوعية عالية على أن تكون متنوعة ومعروفة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)