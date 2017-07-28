كالغاري: ميكانيكيّ فاعل خير يساعد معوزين

قرّر جوستان نيبل صاحب كاراج للسيّارات في كالغاري تقديم المساعدة للأسر ذات المعيل الواحد المعوزة.

وقرّر تقديم سيّارة مستعملة مع كلفة تصليحها طوال سنة كاملة، قناعة منه بأهميّة الحصول على وسيلة نقل في مقاطعة البرتا.

"هنالك العديد من الزبائن الذين يأتون إلى الكاراج ممّن لا يملكون كلفة تصليح سيّارتهم قال جوستان نيبل".

ودفع الأمر بنيبل ووالده مؤسّس الكاراج وفريق العمل إلى تقديم سيّارة مستعملة لعائلات معوزة وقدّموا ثلاث سيّارات منذ سنة حتّى اليوم.

كاراج لتصليح السيّارات © Radio-Canada

وتستعدّ المؤسّسة لتقديم سيّارة رابعة في غضون أسابيع، على أن تقدّم سيّارتين سنويّا لعائلة معوزة ذات معيل واحد كما قال الميكانيكي الكنديّ.

ويقول جوستان نيبل إنّ أصحاب المخابز يقدّمون يقايا الخبز غير المباع لبنوك الغذاء وأصحاب مصابغ التنظيف يتبرّعون بتنظيف الثياب مجانا لشخص يذهب إلى مقابلة عمل، ولكلّ طريقته في مساعدة الآخرين".

وتلقّى صاحب الكاراج خمسين رسالة من عائلات ذات دخل محدود ويأمل في أن يتعاون مستقبلا مع ميكانيكيّين آخرين لتقديم عدد أكبر من السيّارات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)