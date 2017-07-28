استشارة سكان ألبرتا حول حماية المستهلك

دعت حكومة مقاطعة ألبرتا سكان المقاطعة للإدلاء بآرائهم حول ما يثير اهتمامهم في ملف حماية المستهلك.

وتتعلق الإستشارة بعدد من المواضيع بدءا من العيادات البيطرية وصولا إلى المبيعات في البيوت ومرورا بإعادة بيع بطاقات احتفالية بقصد الربح.

حيرة المستهلكين أمام العروض الكثيرة © iStock

يشار إلى أنه اعتبارا من أواخر الأسبوع الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول المقبل، تطلق حكومة المقاطعة حملة استشارات علنية واسعة لتحديد المشاكل المتعلقة بحماية المستهلك.

وأوضحت وزيرة الخدمات في ألبرتا ستيفاني مكلين بأن الغاية من الاستشارات تسهيل شروط حياة سكان المقاطعة من خلال حمايتهم من الاحتيال والوعود الكاذبة ووسائل البيع المزعجة.

وتتضمن الاستشارات نحوا من خمسة عشر نقطة مثل البضائع الخاضعة للضمان بالإضافة لعدم الشفافية والوضوح في أسعار البيع.

وتأمل حكومة ألبرتا أن تستلهم من الخطة التي اعتمدتها حكومة مقاطعة أونتاريو في مجال بيع بطاقات الاستعراضات والاحتفالات للحد من عملية شراء عدد كبير من هذه البطاقات من قبل شخص واحد وإعادة بيعها بأسعار خيالية بهدف الربح ما قد يحرم العديد من المستهلكين من الحصول على هذه البطاقات بسعرها الطبيعي.

(راديو كندا/راديو مندا الدولي)