المناطق المحميّة: كندا في مرتبة متأخّرة من بين مجموعة الدول الصناعيّة الكبرى

تضع الحكومة الكنديّة في اوتاوا والحكومات المحليّة في المقاطعات ملفّ البيئة في أولويّاتها، وستعى باستمرار لتعزيز حمايتها من خلال القوانين والاجراءات المتشدّدة في اكثر من مجال.

ورغم أنّ الجهود تؤتي ثمارها إلاّ أنّ أمام كندا الكثير لتقوم به على الصعيد البيئي.

وقد احتلّت مرتبة متأخّرة من بين مجموعة الدول الصناعيّة السبع في ما يختصّ بالمناطق المحميّة.

والمقصود بالمناطق المحميّة أراض يتمّ تحديدها بهدف حمايتها من أيّ استغلال صناعي وحماية البيئة فيها دون أن يعني ذلك وقف النشاط التجاري أو السياحيّ فيها.

وكانت الحكومة الكنديّة قد تعهّدت عام 2010 بحماية 17 بالمئة من مساحاتها البريّة بحلول العام 2020، لكنّها في الواقع لم تنجح في حماية سوى 10,7 من أراضيها حتّى الآن.

وساهمت مقاطعة كيبيك في تراجع مرتبة كندا إذ تدنّت نسبة المناطق المحميّة فيها إلى أقلّ من 10 بالمئة وبلغت تحديدا 9,35 بالمئة.

ومن الصعب في رأي العديد من الخبراء أن تحقّق كندا هدفها بحماية 17 بالمئة من أراضيها عام 2020.

يقول اريك هيبير دالي المدير العام للمكتب الوطني للجمعيّة من أجل الطبيعة والمتنزّهات في حديث لتلفزيون راديو كندا إنّ من المهمّ إقامة مناطق محميّة تتيح للأنواع البريّة أن يكون لها مواطنها بما يضمن استمراريّتها.

ويشير إلى أنّ المناطق المحميّة تعطينا الهواء النقيّ والمياه العذبة بما يضمن استمراريّة البشر لأنّنا لسنا منفصلين عن الطبيعة رغم الاعتقاد السائد بأنّها مختلفة عنّا، وعندما تكون الطبيعة بخير يكون الانسان بخير.

وحول مرتبة كندا المتأخّرة فيقول إنّ الكنديّين يعتبرون أنّ حماية الطبيعة أمر مفروغ منه خصوصا أنّ 85 بالمئة من السكّان يقيمون في المدن الكبرى وأنّ الطبيعة تحمي نفسها بنفسها .

ولكنّ التمدّد الصناعي يجري في المناطق المأهولة تلك والتخطيط الصناعي هو من صلاحيّة الحكومات المحليّة، ما قد يعيق أحيانا الاجراءات التي تتّخذها اوتاوا كما يقول مدير المكتب الوطني للمؤسّسة من أجل الطبيعة والمتنزّهات اريك هيبير دالي.

ويرى آلان برانشو المدير العام للجمعيّة من أجل الطبيعة والمتنزّهات كندا في مرتبة متأخّرة عن باقي الدول الصناعيّة وكيبيك في مرتبة متأخّرة عن باقي المقاطعات الكنديّة على صعيد المناطق المحميّة.

ويؤكّد أنّ المناطق المحميّة تشكّل افضل وسيلة لحماية التنوّع البيئي وليبقى الكربون محصورا في التربة وأفضل وسيلة للتنمية الاقتصاديّة وإيجاد لمختلف التحدّيات المطروحة في المجتمع بما فيها التحدّيات البيئيّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)