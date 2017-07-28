الدولار الكندي يتخطى الـ80 سنتاً أميركياً في أسبوع ارتفاع خامس

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,34 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,47 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,65 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت.

وجاء ارتفاع العملة الكندية اليوم مدفوعاً ببيانات اقتصادية تظهر نمو إجمالي الناتج المحلي في كندا بأضعاف ما توقعه الخبراء، وبارتفاع أسعار النفط الخام أيضاً.

وهذا خامس أسبوع ارتفاع على التوالي لسعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي. وارتفع الدولار الكندي في هذه الأسابيع الخمسة بـ4,97 سنتات أميركية، أي بنسبة 6,59%.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15128,65 نقطة، بتراجع 62,71 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و54,48 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل على 49,71 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,67 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و3,94 دولارات أميركية عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، مسجلاً بالتالي ارتفاعاً بنسبة 8,61% هذا الأسبوع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)