كيف تشاهد ” يوتيوب” دون عناء انترنت بطيء ؟

أطلقت جوجل النسخة الرسمية لتطبيق " يوتيوب غو"

YouTube Go

وتسمح هذه النسخة المخففة لتطبيق يوتوب من مواجهة بطء سرعة الانترنت عند مشاهدة أشرطة الفيديو على الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية المحمولة.

ويتميز تطبيق" يوتيوب غو" بوظائف تمنح المستخدمين وسائل في طريقة مشاهدة أشرطة الفيديو حيث يمكنم تحديد دقة البث من أجل الاسراع في التحميل. كما يمكن للمستخدمين علاوة على ميزة مشاركة الاشرطة عبر شبكة "الوا فاي " حفظ مقاطع الفيديو على الجهاز المحمول و مشاهدتهم لاحقا و ذلك بدون الاتصال بالانترنت.

ويوجد تطبيق " يوتيوب غو" في متجر ت" غوغل بلاي" حيث يمكن تحميلها مجانا.

زبير الجازي