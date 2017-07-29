أرقام الأسبوع المنتهي السبت 29-07-2017

أرقام الأسبوع برنامج يتضمّن مجموعة من الأخبار الكنديّة التي تتناول شؤو نا متفرّقة، من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.

كندا: جائزة ماليّة لتشجيع المصوّرين الناشئين

أعلنت الحكومة الكنديّة عن جائزة ماليّة جديدة لتشجيع المصوّرين الفوتوغرافيّين الناشئين في الثلاثين من العمر وما دون ودعمهم في مهنتهم.

ويقدّم الجائزة للمرّة الأولى مصرف سكوشا بالتعاون مع المعهد الكندي للتصوير الفوتوغرافي ومتحف الفنون الجميلة الكنديّ.

ويتلقّى الفائزون الثلاثة منحة ماليّة قدرها 10 آلاف دولار لكلّ منهم.

كما تتاح امامهم فرصة عرض صورهم في في معرض فوتولاب التابع لمعهد التصوير الكندي بين 2 آذار مارس و27 أيّار مايو من العام المقبل 2018.

آلة تصوير فوتوغرافي © museedelaphoto.info

ويمثّل التوجيه عنصرا مهمّا من الجائزة. ويعمل الفائزون عن كثب مع الحافظين ومع فريق الانتاج في معهد التصوير الكنديّ طوال فترة المعرض.

وتقضي مهمّتهم بصورة أساسيّة بعرض صورهم في معرض فوتولاب.

وتقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين الثلاثة من بين لائحة المتبارين التي يتمّ الاعلان عنها في فصل الخريف المقبل، على أن يتمّ الكشف عن أسماء الفائزين الثلاثة في كانون الثاني يناير من العام المقبل 2018.

وتضمّ لجنة التحكيم كلاّ من لوس لوبار مديرة المعهد الكندي للتصوير الفوتوغرافي وستان دوغلاس المصوّر الفوتوغرافي والسينمائي ومصوّر الفيديو من فانكوفر وروبرت بين الفنّان والحافظ وأستاذ الفنون البصريّة واليزا ميد رئيسة تحرير مجلّة فوم FOAM في هولندا.

ثمانية مليارات دولار

اعتبر باحثون في صندوق النقد الدولي أن باستطاعة الحكومة الكندية تخصيص مبلغ ثمانية مليارات دولار سنويا لتخفيض نفقات الأمكنة في دور الحضانة في كندا لأن هذا البرنامج سيؤمن تمويله الذاتي.

يشار إلى أن الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو كانت قد تعهدت بإنفاق سبعة مليارات وخمسمئة مليون دولار على مدى إحدى عشرة سنة في هذا البرنامج.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تخفض هذه النفقات التي تدفعها الحكومة نحوا من أربعين بالمئة من كلفة محل في دار حضانة على المستوى الكندي.

.أطفال يتعلمون ويلهون في دار حضانة © Radio-Canada

ويعتبر الباحثون في صندوق النقد الدولي أن هذا التخفيض سيكون كافيا لجذب المزيد من النساء إلى سوق العمل ما يساهم في نمو الاقتصاد الكندي.

وكان تقرير لفريق من الأخصائيين في كيبك من بينهم البروفسور بيار فورتان قد أعلن في تقرير رفع لحكومة كيبك عام 2008 بأن كل شريحة من مئة دولار تقدمها الحكومة للبرنامج تعود عليها بمردود ضريبي بقيمة مئة وأربعة دولارات.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن نحوا من مئة وخمسين ألف امرأة ذات مؤهلات ثقافية عالية يلزمن المنزل لرعاية الأولاد وفي حال اندمجن في سوق العمل ودفع الضرائب فإن هذا يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الكندي ويدخلن ما يقرب من ثمانية مليارات دولار كعائدات ضريبية سنوية لكندا.

58,1

بالثواني.

هذا هو الوقت الذي أنهت خلاله السبّاحة الكندية كايلي ماس (Kylie Masse) سباق الـ100 متر سباحة على الظهر في بطولة العالم للألعاب المائية في العاصمة المجرية بودابست يوم الثلاثاء، محققة بذلك إنجازيْن تاريخييْن، إذ سجلت رقماً قياسياً عالمياً وأصبحت أول كندية تفوز بلقب عالمي في رياضة السباحة.

وحلّت الأميركية كاثلين بيكر ثانية، إذ اجتازت المسافة بـ58,58 ثانية، وحلت الأسترالية إميلي سيبوهم ثالثة وبفارق واحد بالمئة من الثانية فقط عن الأميركية.

وكايلي ماس من مدينة لاسال في مقاطعة أونتاريو، وسبق لها أن فازت بالميدالية البرونزية، في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر أيضاً، في دورة ريو دي جانيرو للألعاب الأولمبية الصيفية العام الماضي.

الكندية كايلي ماس مبتسمة يوم الثلاثاء عند إدراكها أنها حققت رقماً قياسياً عالمياً في سباق الـ100 متر سباحة على الظهر © AP / Darko Bandic

61,6

بملايين الدولارات.

هذه هي القيمة الإجمالية لمبيعات الجملة في كندا في أيار (مايو) الفائت، وهي تشكل سقفاً قياسياً جديداً لمبيعات الجملة الشهرية وتفوق بـ0,9% ما بلغته في الشهر الذي سبق، أي نيسان (أبريل)، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الإحصاء الكندية يوم الاثنين.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا ارتفاع مبيعات الجملة بنسبة 0,5%.

وارتفعت مبيعات الجملة في ستة من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء، وتمثل هذه القطاعات الستة 80% من إجمالي المبيعات. وارتفعت المبيعات في أحدها، قطاع السيارات وقطع غيارها، بنسبة 1,4%، لتبلغ قيمتها الإجمالية 11,6 مليار دولار.