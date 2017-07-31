كندا: رئيس الحكومة يدعو المواطنين للتبرّع لضحايا حرائق الغابات والفيضانات

حثّ رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو المواطنين على التبرّع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات في بريتيش كولومبيا على غرار دعوته في وقت سابق من السنة لمساعدة ضحايا الفيضانات في اونتاريو وكيبيك.

وجاء كلام ترودو خلال مشاركته في حملة لجمع التبرّعات نظّمها الصليب الأحمر في ريفلستوك في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

لكنّ رئيس الحكومة لم يُشر إلى أنّ اوتاوا ستقدّم كما فعلت في مرّات سابقة، مبلغا موازيا لقيمة التبرّعات التي يجمعها الصليب الأحمر.

ويتوجّه رئيس الحكومة اليوم إلى وليامز ليك للوقوف على حجم الدمار والخسائر التي تسبّبت بها حرائق الغابات في المدينة ما أدّى إلى إجلاء 12 ألف شخص.

ويرافق ترودو في جولته عدد من الوزراء الفدراليّين فضلا عن جون هورغان رئيس حكومة بيريش كولومبيا

وسبق أن قدّمت الحكومة مبالغ من المال خلال حملة التبرّعات لضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال قبل سنتين وضحايا زلزال هايتي عام 2010.

ومنذ العام 2004، تبرّعت الحكومة بمبالغ من المال في موازاة حملات جمع التبرّعات لمساعدة ضحايا كوارث وقعت حول العالم.

وفي كندا, تبرّعت الحكومة الكنديّة بمبلغ يساوي تبرّعات المواطنين لغاية 104 ملايين دولار لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة فورت ماكموري في مقاطعة البرتا في الثلاثين من نيسان ابريل من العام الماضي 2016.

وتقول كيمبرلي نيمرافا نائبة رئيس الصليب الأحمر لبريتيش كولومبيا وإقليم يوكن إنّ مساهمة الحكومة تشجّع المواطنين على التبرّع من جهتهم.

وفي كلّ مرّة ساهمت فيها الحكومة بالتبرّع لأعمال خيريّة، لاحظ الصليب الأحمر ارتفاعا في قيمة تبرّعات المواطنين الذين يرحّبون بمضاعفة قيمة تبرّعاتهم كما قالت نيمرافا.

(راديو كندا الدولي/سسي بي سي/ راديو كندا)