تورونتو: استئناف حركة العبّارات نحو الجزر

استؤنفت اليوم الاثنين في تورونتو خدمة النقل بالعبّارات نحو جزر المدينة بعد توقّفها مدّة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة خلال شهر أيّار مايو الفائت.

وحضر جون توري عمدة تورونتو صباحا إلى المرفأ الذي تنطلق منه العبّارات نحو جزيرة سنتر وحثّ المواطنين على شراء بطاقاتهم عبر الانترنت لتجنّب فترة الزحمة للانتقال إليها بين العاشرة صباحا والثانية من بعد الظهر.

وكانت السلطات قد أوقفت حركة العبّارات نحو الجزر بسبب الأمطار الغزيرة التي ساهمت في ارتفاع مياه بحيرة اونتاريو إلى أعلى مستوى لها منذ العام 1990.

واجتاحت الفيضانات 40 بالمئة من الجزر وما زالت العديد منها متأثّرة بها.

ويقع الأرخبيل الذي يتشكّل من 15 جزيرة في بحيرة اونتاريو ويبعد نحوا من 1,6 كيلومتر عن الوسط التجاري لمدينة تورونتو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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