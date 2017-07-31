سباق الفورمولا إي للسيّارات الكهربائيّة:مونتريال ربحت الرهان

لم يكد سباق الفورمولا إي للسيّارات الكهربائيّة ينتهي في مونتريال حتّى بدأت المدينة استعداداتها لاستضافته العام المقبل 2018.

وفي وقت تعمل فيه الفرق المختصّة على إزالة بلوكات الاسمنت والأسيجة ، وتعيد فتح الشوارع التي جرى فيها السباق، اعرب عمدة مونتريال دوني كودير عن ارتياحه للنتائج رغم الجدل الذي أثاره السباق خصوصا بشأن إقامته في منطقة سكنيّة.

وقد عمدت البلديّة إلى إغلاق الشوارع التي تجتازها حلبة السباق والشوارع المؤدّية إليها والقريبة من مقرّ هيئة الاذاعة الكنديّة راديو كندا.

وأعرب سكّان هذه الأحياء وتجّارها عن استيائهم للازعاج الذي تسبّب به الإقفال قبل السباق وخلاله والمستمرّ لبضعة أيّام قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.

وأخذ البعض على إدارة العمدة دوني كودير عدم تواصلها بصورة ملائمة مع أبناء الأحياء المعنيّة، فضلا عن كلفة الاعداد للسباق التي بلغت 24 مليون دولار.

لكنّ العمدة كان مرتاحا للنتائج وأكّد أنّ السباق وضع مونتريال في مصاف المدن الكبرى وأنّ الترويج للسيّارات الكهربائيّة أصبح في الأولويّات، وكذلك كهربة النقل العام.

واشار دوني كودير إلى أنّ السباق كان ناجحا على صعيد مشاركة الحشود فيه، وأنّه ساهم في اجتذاب اعداد كبيرة من السيّاح إلى مونتريال.

وأكّد أنّ البلديّة تواصلت مع التجّار والسكّان منذ فصل الشتاء الماضي وكانت الأغلبيّة مرتاحة للحدث.

وأكّد على أهميّة سباق السيّارات الكهربائيّة وأنّ مونتريال تريد إثبات جدّيتها في ما يخصّ كهربة النقل.

وأوضح أنّ العديد من الأمور بحاجة للتحسين بعد النسخة الأولى من السباق معربا عن ارتياحه لنجاحه على أكثر من صعيد لوجستي وسياحي مؤكّدا أنّ البلديّة باشرت استعداداتها وتبحث في إمكانيّة إضافة للمزيد من الأنشطة خلال استضافة السبّاق صيف العام المقبل 2018 .

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)