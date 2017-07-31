تظاهرة تنديد بدفع عشرة ملايين دولار لعمر خضر  

لم يلبِّ الدعوة التي وجهتها مجموعة من النشطاء للمشاركة في التظاهرة التي كانت مقررة يوم الأحد أمام البرلمان الكندي للتنديد بإقدام الحكومة الكندية على دفع مبلغ عشرة ملايين وخمسمئة ألف دولار لعمر خضر، سوى شخص واحد.

ويطالب المنظمون بأن تعمد الحكومة إلى دفع هذا المبلغ لعائلات ضحايا الاعتداء الذي نفذه عمر خضر ضد جنود أميركيين في أفغانستان، وهو في الخامسة عشرة من عمره، وأسفر عن مقتل الجندي الأميركي كريس سبير، وجرح عمر خضر وإلقاء القبض عليه وسجنه في معتقل غوانتنامو وتعذيبه قبل ترحيله إلى كندا.

معتقلون في غوانتانامو © (Reuters)

وكان رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو اعتبر أنه لم يكن أمام حكومته خيار أخر وأن المبلغ الذي قدمته الحكومة كعطل وضرر أقل بكثير مما كان سيكلفها لو قررته المحاكم. وعبر عن أمله أن تفهم الحكومات المقبلة أنه " لا يجوز الإساءة لحقوق الإنسان الأساسية وتجاهلها وسحبها من أي مواطن كندي"

يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة أنغوس ريد أفاد بأن سبعين بالمئة من المستطلعين اعتبروا أن قرار الحكومة كان خاطئا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية