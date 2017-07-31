علم الفرانكوفونية في أونتاريو

علم الفرانكوفونية في أونتاريو

وزارة للفراكوفونية في أونتاريو الإنكليزية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 31 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت رئيسة حكومة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، كاتلين وين، إلغاء وكالة الشؤون الفرانكوفونية واستبدالها بوزارة كاملة الصلاحيات وذلك في أعقاب انضمام حكومة المقاطعة السنة الماضية إلى منظمة الفرانكوفونية الدولية بصفة مراقب، كما أشارت وين، التي اعتبرت " أن المقاطعة ستكون أقوى بوجود فرانكوفونية أقوى".

وأشارت المسؤولة عن ملف الفرانكوفونية في الحكومة، وزيرة الأمن الاجتماعي ماري فرانس لالوند، أن " إنشاء وزارة مستقلة للشؤون الفرانكوفونية تعزز واقع كون الحكومة تعترف بأن وجود الناطقين بالفرنسية في المقاطعة وأن ثقافتهم ولغتهم تشكل دينامية للعيش في أونتاريو" وأكدت الوزيرة أن مشروع تأسيس جامعة فرنسية في أونتاريو قيد التحقيق.

ماري فرانس لالوند
ماري فرانس لالوند © Radio-Canada/Sophie Hautcoeur

من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماك ماستر، بيتر غريف أن الإعلان يندرج في إطار الحملة الانتخابية في وقت يسعى فيه زعيم حزب المحافظين باتريك براون إلى التقرب من الناطقين بالفرنسية وكسب ودهم .

تجدر الإشارة إلى أن عدد الناطقين بالفرنسية في أونتاريو ذات الغالبية الإنكليزية يبلغ أكثر من نصف مليون مواطن أي حوالي أربعة فاصل خمسة بالمئة من عدد سكان المقاطعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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