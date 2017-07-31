“أوريانتاليس” في نسخته السابعة

للسنة السابعة على التوالي ، يستضيف مرفأ مونتريال القديم فعاليات مهرجان أوريانتاليس الذي يقدم مجموعة كبيرة ومنوعة من الأنشطة والعروض الثقافية من رقص وعزف وغناء وتذوق المأكولات الشرقية. ويهدف المهرجان إلى تعريف الكنديين بالثقافات المشرقية وإلغاء الصور النمطية للحضارة الشرقية والعربية.

ولا تقتصر المشاركة على الجاليات العربية، إنما يقدم المهرجان عروضا مشتركة تجمع الشرق بالغرب وتلغي الحواجز القائمة بين الحضارتين الكبيرتين

مشاركون وحضور

للمزيد من التفاصيل أجريت حديثا مع مديرة برمجة المهرجان السيدة هندة بن صالح:استمعوا