النصف الأمامي لآلية "غوركا" المدرعة التي تصنعها شركة "تيراداين" الكندية كما يبدو في صورة مأخوذة من شريط فيديو لموقع "ساحة البلد" يقول إنه صُوّر في مدينة العوّاميّة السعودية.

النصف الأمامي لآلية "غوركا" المدرعة التي تصنعها شركة "تيراداين" الكندية كما يبدو في صورة مأخوذة من شريط فيديو لموقع "ساحة البلد" يقول إنه صُوّر في مدينة العوّاميّة السعودية.
Photo Credit: SahatAlbalad/Twitter

قلق كندي “بالغ” من احتمال استخدام الرياض أسلحة كندية في أعمال قمع

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 31 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قالت الحكومة الكندية إنها تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء احتمال أن تكون آليات مدرعة كندية الصنع قد استُخدمت في أعمال قمع عنيفة تقوم بها السلطات السعودية ضد مواطنيها في محافظة القطيف في شرق المملكة السعودية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ما اتضح لها ذلك.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا مؤخراً في مدينة العوّاميّة ذات الغالبية الشيعية في محافظة القطيف خلال يوميْن من المواجهات بين ناشطين من الشيعة وقوات الأمن السعودية.

وأظهرت صور وأشرطة مصورة عن المواجهات في العوّاميّة ما يبدو أنه استخدام لآليات مدرعة كندية الصنع من قبل القوات الأمنية السعودية في المدينة المذكورة.

ويؤكد ثلاثة خبراء عسكريين تحدثوا إلى صحيفة "ذي غلوب أند ميل" الكندية، من بينهم محرر شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلة "جينز ديفنس ويكلي" المتخصصة بالشؤون الدفاعية جيريمي بيني الذي تحدث أيضاً إلى القسم الإنكليزي في راديو كندا الدولي، أن من ضمن الآليات المدرعة السعودية الظاهرة في الصور المشار إليها آليات من طراز "غوركا" (Gurkha) تصنعها شركة "تيراداين" (Terradyne Armored Vehicles) لصناعة الآليات المدرعة والكائنة في مدينة نيوماركت في جنوب مقاطعة أونتاريو.

ناقلة جند كندية الصنع من طراز
ناقلة جند كندية الصنع من طراز "لاف 6.0" كالتي ستسلّمها كندا للمملكة السعودية بموجب عقد بقيمة 15 مليار دولار وقعته الدولتان © General Dynamics Ltd. Canada

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكندية جون بابكوك يوم الجمعة إن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تشعر بـ"قلق بالغ إزاء هذا الوضع وطلبت من مسؤولين رسميين التحقق منه فوراً".

وأضاف بابكوك أن "الاستخدام النهائي للصادرات (العسكرية) والمستخدِم النهائي لها، كما الاستقرارَ الإقليمي وحقوقَ الإنسان، هي اعتبارت أساسية في إصدار رخص لتصدير السلع العسكرية من كندا"، وأنه "إذا ما اتضح أن صادرات كندية استُخدمت لارتكاب انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ستتخذ الوزيرة (فريلاند) إجراءات حيال ذلك".

ويوم السبت أعاد رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو التأكيد على هذا الموقف، فقال للصحافيين خلال تواجده في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، إن كندا تتحقق مما إذا كانت شروط عقود التصدير، ومن ضمنها احترام القيم الكندية، قد احتُرِمت.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد أصدرت يوم الخميس بياناً جاء فيه أن "كندا قلقة من العنف المتصاعد في شرق العربية السعودية الذي أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين وقوات الأمن". وأضاف البيان "نقر بأن العربية السعودية تواجه تحديات أمنية، لكننا نحث السلطات المحلية على العمل مع كافة المجتمعات (المحلية) من أجل إنهاء التوتر. يجب معالجة هذه المصاعب برمتها بطريقة تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان".

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أوتاوا مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات الأسلحة مع السعودية في ظل القمع بحق الأقلية الشيعية (راديو كندا الدولي، القسم الإنكليزي)

أوتاوا تدعو للتحقق من استخدام سعودي ظاهر لآليات مدرعة كندية الصنع ضد مواطنين سعوديين (ذي غلوب أند ميل)

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