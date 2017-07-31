استقالة مفاجئة لوزيرة المالية في نيوفاوندلاند ولابرادور

فاجأت وزيرة المالية ورئيسة مجلس الخزينة في حكومة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، كاثي بينيت، الجميع اليوم بتقديم استقالتها من منصبها.

وأعلنت بينيت في بيان أنها تستقيل من منصبها الوزاري بصورة فورية "لعدة أسباب شخصية"، لكنها ستظل عضواً في الجمعية التشريعية لمقاطعتها كممثلة عن دائرة "ويندزر ليك" (Windsor Lake) التي تضم جزءاً من سانت جونز، عاصمة المقاطعة.

وأصبحت بينيت وزيرة للمالية عقب فوز الحزب الليبرالي في نيوفاوندلاند ولابرادور بقيادة دوايت بوب بحكومة أكثرية في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

جلسة للجمعية التشريعية لمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في عاصمة المقاطعة سانت جونز (أرشيف) © CBC

وتُعتبر بينيت من مهندسي خطة إعادة إطلاق اقتصاد نيوفاوندلاند ولابرادور التي تضمنت إجراءات تقشفية، وتؤكد أنها اضطلعت بمسؤولياتها بفخر.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الفائت نددت بينيت برسائل ترهيب وصلتها على الإنترنت، كاشفة للإعلام تعرضها للشتم بسبب مظهرها الجسدي وتلقيها تهديدات بالقتل ودعوات للانتحار.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)