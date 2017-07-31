نيو برونزويك: مكافحة حريق غابات جزيرة ميسكو مستمرة

تواصل فرق الإطفاء في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا مكافحة حريق غابات اندلع بعد ظهر السبت الفائت في جزيرة ميسكو في شمال شرق المقاطعة.

واستُخدمت طائرات لإطفاء الحرائق في اليوميْن الماضييْن في مكافحة الحريق المذكور، لكن من المتوقع أن تقوم فرق إطفاء تعمل على الأرض بإنهاء العمل.

وفي غضون ذلك يبقى سكان خمسةٍ وعشرين من منازل الجزيرة خارج بيوتهم بعد أن أجبرهم اقتراب نيران الحريق منها على مغادرتها.

منارة جزيرة ميسكو في مقاطعة نيو برونزويك / نوفو برونزويك (أرشيف) © Radio-Canada / Philippe Duclos

وقضى الحريق على 80 هكتاراً من الغابات، لكنه لم يطل أياً من منازل الجزيرة كما يؤكد أحد مسؤولي مكافحة حرائق الغابات في نيو برونزويك (نوفو برونزويك)، روجيه كولّيه.

ويقول كولّيه إنه لم يتم تحديد سبب الحريق بعد، لكنه لا يستبعد أن تكون صاعقة قد تسببت به.

وتبلغ مساحة جزيرة ميسكو 64 كيلومتراً مربعاً ويقطنها 585 نسمة بشكل دائم حسب الإحصاء السكاني لعام 2011، نحو من 80% منهم لغتهم الأم هي الفرنسية فيما الإنكليزية اللغة الأم للـ20% الآخرين.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)