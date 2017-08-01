تورونتو: أزمة أشباه الأفيونيّات تقلق السلطات

كشفت السلطات في تورونتو عن عشرين حالة من الجرعات المفرطة من المخدّرات من بينها 3 جرعات قاتلة خلال ثلاثة أيّام.

وباشرت شرطة المدينة التحقيق وأوعزت إلى السكّان بتبليغها عن أيّة مواد مشبوهة قد يجدونها في أحيائهم أو في الأماكن العامّة.

و تتحفّظ الشرطة بانتظار نتائج التحقيق ولكنّها تشتبه في احتمال أن تكون حالات الوفاة قد نجمت عن مزيج من الهرويين ومخدّر الفانتانيل.

وأكّدت كاثلين وين رئيسة حكومة اونتاريو أنّ السلطات في اميركا الشماليّة تسعى لإيجاد الحلول لأزمة مخدّر الفانتانيل التي تتسبّب في عدد من الوفيات يوميّا في كندا.

كاثلين وين رئسة حكومة اونتاريو © David Donnelly/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

"باشرنا بتوزيع مادّة النالوكسون (ترياق الفانتانل) في صيدليّات المقاطعة وسجونها للحفاظ على حياة المدمنين قالت كاثلين وين".

وأكّدت أنّ كلّ واحدة من البلديّات وضعت خطّة طوارئ لمواجهة الأزمة مشيرة إلى أنّ تورونتو ستفتح ثلاثة مراكز للحقن تحت إشراف اختصاصيّين خلال الخريف المقبل.

ووضعت المقاطعة برنامجا لتوعية المدمنين على طريقة الحصول على مادّة النالوكسون وأماكن توزيعها.

وأعرب جون توري عمدة تورونتو في بيان أصدره يوم الأحد الفائت عن قلقه إزاء الجرعات المفرطة، مشيرا إلى أنّها تؤدّي إلى حالات مأساويّة للعائلات التي تفقد أحد أفرادها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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