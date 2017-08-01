بريتيش كولومبيا: التكنولوجيا للتواصل مع القادمين الجدد

تعتزم بلديّة فكتوريا عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا تأهيل أعضاء المجلس البلدي وعدد من الموظّفين على استخدام تطبيق غوغل للترجمة لتسهيل التواصل مع اللاجئين والقادمين الجدد إلى البلاد.

وجاءت خدمة التأهيل، المتوفّرة في المدينة منذ شهر نيسان ابريل الماضي، بمبادرة من كيت لونبري من جمعيّة الثقافات في فكتوريا.

ولقيت المبادرة الدعم من قبل ليزا هيلبس رئيسة بلديّة فكتوريا والمجلس البلدي الذي رأى أنّها الأولى من نوعها ومن حلول المدن الذكيّة.

ويستمرّ التأهيل مدّة 40 دقيقة، ويتمّ تحديد مسؤولي البلديّة المؤهّلين لتقديم الخدمة بأيّ لغة كان، من خلال شارات صغيرة يضعونها على صدورهم.

مرفأ مدينة فكتوريا © Getty Images/RooM RF

وقد استقبلت منطقة فكتوريا الكبرى 460 لاجئا يتكلّمون اللغة العربيّة منذ نحو سنة.

وثمّة من القادمين الجدد من لا يتحدّثون إحدى اللغتين الرسميّتين في كندا، الفرنسيّة والانكليزيّة.

وتأمل كيت لونبري صاحبة المبادرة أن تتوسّع مبادرتها لتشمل موظّفي النقل العام.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)