كوريا الشمالية: كندا تؤكد وقوفها إلى جانب حلفائها

أكد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو خلال تفقده أمس المناطق المنكوبة في بريتيش كولومبيا جراء حرائق الغابات، أن كندا ستواصل العمل مع حلفائها للحد من طموحات كوريا الشمالية النووية.

وأشار ترودو إلى أنه من المبكر حاليا تحديد ما إذا كانت كندا ستشارك في أية عملية عسكرية محتملة ضد كوريا الشمالية. ووصف ترودو إقدام كوريا على تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بعيد المدى بالعمل الاستفزازي غير المسؤول.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو © Jeff Bassett/Canadian Press

وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربة جديدة على إطلاق صاروخ يوم الجمعة الفائت سقط في عرض الشواطئ اليابانية بعد خمس وأربعين دقيقة عن إطلاقه ما أثار غضب الحكومة اليابانية التي عقدت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية