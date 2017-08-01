كيبيك: ماذا بعد ستّة اشهر على الهجوم المسلّح ضدّ المسجد الكبير؟

ستّة أشهر مضت على الاعتداء المسلّح الذي استهدف مسجد كيبيك الكبير في مدينة كيبيك على يد الكندي الكساندر بيسونيت.

فقد اقتحم بيسونيت المسجد في التاسع والعشرين من كانون الثاتني يناير الماضي وأطلق النار على المصليّن اثناء صلاة العشاء، ما أسفر عن وقوع ستّة قتلى وثمانية جرحى.

ويواجه بيسونيت الذي اعتقلته الشرطة ستّ تهم بالقتل فضلا عن تهم بمحاولة الشروع بالقتل.

وأدانت السلطات الكنديّة وسلطات كيبيك الهجوم بشدّة وادانه مسؤولون سياسيّون من حول العالم كما ندّدت به منظّمات ومراجع إسلاميّة كنديّة.

الكنديّة المغربيّة زكيّة زكري © Radio-Canada

ضيفتنا اليوم السيّدة زكيّة زكري، وهي كنديّة مغربيّة وصلت إلى كندا مع عائلتها قبل 11 سنة.

وتعمل لحسابها الخاص كخيّاطة في كيبيك وتلتقي بحكم عملها بالكثير من الناس من كلّ الجنسيّات.

وقامت بمبادرة للتشجيع على الانفتاح ونبذ الكراهية من خلال الاعداد لنزهات في الهواء الطلق للجميع بمن فيهم أسر ضحايا الاعتداء.

وتموّل النزهات من خلال بيع قمصان تخيطها بنفسها وتحمل شعارات تدعو للمحبّة والانفتاح ونبذ الكراهية.

اجريت مقابلة مع زكيّة زكري وسألتها عن مشاعرها وعمّا تغيّر بعد الاعتداء على المسجد.