لبنان: اللبوة والقاع ورأس بعلبك بعد عرسال

مرة أخرى، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين حزب الله وجبهة النصرة ونقل المئات من عائلات مسلحي النصرة إلى حلب. والسبب، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام رفع سقف مطالب الجبهة وأميرها أبو مالك التلي الذي أضاف شرطين: الإفراج عن عشرين موقوفا في سجن رومية والسماح للمطلوبين في مخيم عين الحلوة بالمغادرة إلى سوريا.

والحرب التي قادها حزب الله لتحرير جرود عرسال، حقق فيها انتصارا عسكريا بدون شك لكنها لم تنهِ الوجود الإرهابي على طول الحدود السورية والداخل اللبناني، وتحديدا في اللبوة ورأس بعلبك والقاع، حيث المعركة الحاسمة المنتظرة والتي سيقودها الجيش اللبناني منفردا هذه المرة.

مقاتلة سورية تقصف جرود عرسال © Mohamed Azakir

فهل هو قادر على حسمها منفردا، أم سيضطر إلى طلب مساعدة الجيش السوري، الأمر الذي ترفضه شريحة واسعة من اللبنانيين؟

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