مونتريال على موعد مع مهرجان لأدب الشتات

مونتريال على موعد الأسبوع المقبل مع النسخة السنوية الثالثة من "أيام كتب الشتات" (Les journées du livre de la Diaspora)، وهو مهرجان لأدباء وكُتّاب الدياسبورا العربية والأمازيغية في مقاطعة كيبيك.

ويندرج هذا الحدث الثقافي ضمن إطار مهرجان "أوريانتاليس" (Orientalys) ويشارك فيه هذه السنة خمسون كاتبةً وكاتباً وعشرون دار نشر.

الناطقة باسم "أيام كتب الشتات" الدكتورة فيروز فوزي في أحد استديوات راديو كندا الدولي اليوم © Fadi Harouny / RCI

ضيفتي الكندية المغربية الدكتورة في علم الاجتماع فيروز فوزي هي الناطقة باسم "أيام كتب الشتات"، كما أنها من مؤسسي هذا المهرجان. سألتها عن دوافع إطلاقه وعمّا تتضمنه النسخة الثالثة منه التي تدوم أربعة أيام، من العاشر إلى الثالث عشر من آب (أغسطس) الجاري.