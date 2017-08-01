كندا: دالهاوزي تحصل على تمويل فدرالي لمنارة “إينخ أرّان”

أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية لمقاطعات كندا الأطلسية عن استثمار 166777 دولار لتحسين البنى التحتية في مدينة دالهاوزي في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك). ويتضمن هذا المبلغ تكلفة أشغال تحسين وضع منارة "إينخ أرّان" في مدينة دالهاوزي.

وجاء الإعلان عن هذه المساعدة الفدرالية أمس على لسان عضو مجلس العموم عن دائرة "ماداواسكا – رستيغوش" (Madawaska – Restigouche) رينيه أرسونوه.

ودالهاوزي مدينة ساحلية صغيرة تقع في شمال نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في الدائرة الانتخابية المذكورة ويقطنها نحوٌ من 3500 نسمة حسب الإحصاء السكاني لعام 2011.

منارة "إينخ أرّان" في دالهاوزي (أرشيف) © Radio-Canada

وكانت بلدية دالهاوزي قد طلبت مساعدة السلطات الفدرالية قبل ثلاث سنوات من أجل تمويل أشغال إعادة طلاء منارة "إينخ أرّان"، التي تملكها أوتاوا، بهدف حمايتها من التعرية.

والمقاطعات الأطلسية هي أصغر أربع مقاطعات كندية من حيث عدد السكان، وهي، ابتداءً من كبراها بالترتيب السكاني، نوفا سكوشا، ونيو برونزويك (نوفو برونزويك)، ونيوفاوندلاند ولابرادور، وجزيرة الأمير إدوارد.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)