“هيدرو كيبيك” تطالب بزيادة سعر الكهرباء بـ1,1% في 2018

طلبت "هيدرو كيبيك" (Hydro-Québec)، شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك، اليوم من وكالة الطاقة في المقاطعة أن تسمح لها بزيادة التعرفة لكافة عملائها المنزليين وغالبية عملائها التجاريين بنسبة 1,1% ابتداءً من الأول من نيسان (أبريل) 2018.

وعزت "هيدرو كيبيك" طلب الزيادة على التعرفة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بنسبة 2,9% جراء ارتفاع سعر شراء الكهرباء (1,7%)، ووقع تركيب معدات مختلفة لنقل التوتر العالي (0,9%)، وارتفاع بعض تكاليف التوزيع (0,3%).

لوغو"هيدرو كيبيك" © راديو كندا

وقالت "هيدرو كيبيك" إن مطالبتها وكالة الطاقة بزيادة التعرفة بـ1,1% فقط بدل الـ2,9% عائدة إلى أن فصليْ الشتاء الأخيريْن كانا أقل برودة مقارنة بالمعدلات الموسمية (-1,3%)، وإلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في مقاطعة كيبيك (-0,5%).

وكانت "هيدرو كيبيك" قد طلبت العام الماضي من وكالة الطاقة أن تسمح لها بزيادة التعرفة المنزلية بنسبة 1,6%، لكن الوكالة سمحت لها بزيادة نسبتها 0,7% لسنة ثانية على التوالي.

(وكالة الصحافة الكندية)