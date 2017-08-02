متسوّق يحمل اكياسا من البلاستيك

متسوّق يحمل اكياسا من البلاستيك
Photo Credit: Radio-Canada

مونتريال: حظر أكياس البلاستيك يثير الجدل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 2 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت جمعيّة تجّار التجزئة أي المفرّق للمواد الغذائيّة في مونتريال عن شجبها لقرار بلديّة المدينة  القاضي بحظر أكياس البلاستيك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2018.

وتعارض الجمعيّة حظرا كليّا للأكياس وتدعو بدل ذلك إلى التوعية على مخاطر إعادة استخدامها.

ويقول فلوران غرافيل رئيس الجمعيّة إنّ إعادة استخدام أكياس البلاستيك تطرح مشاكل على صعيد الصحّة والنظافة لأنّ الناس لا ينظّفونها بعد وضع المأكولات فيها.

وترى الجمعيّة أنّ بلديّة مونتريال تسرّعت في قراراها وكان عليها أن تستشير المزيد من الخبراء ومن بينهم مؤسّسة "روسيك كيبيك" Recyc-Québec المتخصّصة في إعادة التشكيل.

عمدة مونتريال دوني كودير
عمدة مونتريال دوني كودير © PC/Jacques Boissinot

ويشار في هذا السياق إلى أنّ بلديّة مونتريال استندت في قرارها إلى توصيات اللجنة الدائمة حول المياه والبيئة والتنمية المستدامة .

وقد اقترحت اللجنة عام 2015 حظر أكياس البلاستيك المستخدمة مرّة واحدة لشراء الحاجيّات.

وتؤكّد البلديّة أنّها ستقوم بحملة اعتبارا من الخريف المقبل  ويقوم مستشاروها بزيارة تجّار التجزئة الغذائيّة في المدينة للتوعية على أهميّة التخلّي عن أكياس البلاستيك ومساعدتهم خلال هذه المرحلة الانتقاليّة.

كما أنّ المعلومات المتعلّقة بحظر أكياس البلاستيك ستكون متوفّرة على موقع البلديّة الالكتروني.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

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