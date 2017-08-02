المزيد من الأشخاص يعيشون وحدهم وفق الاحصاء السكّاني الأخير في كندا/ iStock

الاحصاء السكّاني الأخير في كندا: مفهوم العائلة التقليدي يتغيّر باستمرار

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 2 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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نشرت مؤسّسة الاحصاء الكنديّة بيانات حول الاحصاء السكّاني الأخير الذي جرى عام 2016.

وأظهرت البيانات أنّ نموذج العائلة التقليديّة المؤلّفة من الأب والأم والأولاد أصبح من الماضي، وأنّ كل واحدة من أصل عائلتين ليس لديها أولاد.

وارتفع عدد الأزواج بدون أطفال بنسبة 7,2  وتراجع عدد الأزواج الذين لديهم طفل واحد على الأقلّ من 56,7  وفق الاحصاء السكّاني الذي جرى عام عام 2011 إلى 51,1 عام 2016.

كما ارتفع  عدد الأشاخص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 28,2 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 150 عاما.

ويعيش 13,9 بالمئة من مجموع السكّان في الخامسة عشرة من العمر وما فوق بمفردهم وفق الاحصاء الأخير بعد أن كانت النسبة توازي 1,8  بالمئة عام 1951.

نموذج من العائلة التقليديّة
نموذج من العائلة التقليديّة © Istock

و نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في كندا موازية تقريبا  لما هي عليه في بعض الدول الصناعيّة  ومن بينها بريطانيا (28,5) والولايات المتّحدة (27،5).

وارتفع عدد الأزواج المثليّين ثلاثة أضعاف منذ تشريع الزواج المثليّ في كندا عام 2005.، لكنّه سجّل بعض التباطوء في العام 2016.

وأظهر الاحصاء السكّاني أيضا أنّ  الكنديّين بين العشرين والرابعة والثلاثين من العمر ساهموا في تغيير نموذج العائلة.

ويغادر العديد منهم المنزل في سنّ أكبر، وغالبا بعد انتهاء مرحلة الدراسة ما بعد الثانويّة.

وما زال الأزواج المتزوّجين يشكّلون الأغلبيّة في كندا رغم ارتفاع عدد الأزواج غير المتزوّجين الذين يشكّلون خمس الأزواج.

(رايدو كندا الدولي/ راديو كندا/ مؤسّسة الاحصاء الكنديّة)

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