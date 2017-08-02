أكثر من 100 طالب لجوء يدخلون كندا يوميا عبر البر

إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء القادمين إلى كندا عبر الحدود البرية، قررت السلطات فتح أبواب الإستاد الأولمبي في مونتريال لإيوائهم.

وأفادت وكالة الخدمات الحدودية الكندية أن أكثر من مئة طالب لجوء ، غالبيتهم من الهايتيين، يعبرون الحدود من الولايات المتحدة يوميا، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد تراب بسحب رخصة الحماية المؤقتة منهم.

أسرة في منزلها المدمر في هايتي © ANDRES MARTINEZ CASARES / REUTERS

واعتبرت فرانسين دوبوي من مركز استقبال طالبي اللجوء، أن "الوضع لا سابقة له، فقد تعدى عدد طالبي الهجرة في كيبيك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مجموع طالبي اللجوء العام الماضي بأكمله أي خمسة آلاف وخمسمئة طلب ليصل إلى ستة آلاف وخمسمئة طلب تمت دراستها خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما أن عدد الداخلين غير الشرعيين خلال الشهرين الماضيين فقط تضاعف ليبلغ ألفا ومئة وأربعة وسبعين طالب لجوء.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية