اونتاريو: تعاون لمواجهة أزمة ارتفاع معدّلات الانتحار في أوساط السكّان الأصليّين

عقدت وزير الصحّة الكنديّة جين فيلبوت اجتماعا مع وزير الصحّة في اونتاريو اريك هوسكينز وزعيم قبائل نيشناوبي آسكي للسكّان الأصليّين آلفين فيدلر للبحث في أزمة الانتحار والاعتداءات الجنسيّة في محميّات هذه القبائل الواقعة شمال مقاطعة اونتاريو.

و وقّع زعماء 49 مجموعة من قبائل نشناوبي اسكي Nishnawbe Aski من السكّان الأصليّين على شرعة مع حكومة اونتاريو والحكومة الفدراليّة في اوتاوا تهدف لتغيير برامج الرعاية الصحيّة في مجتمعاتهم واستعادة الاشراف عليها.

ووافق الأطراف الثلاثة على عدد من المبادئ يتعيّن أن يلتزم بها أيّ نظام صحّي تحت إشراف السكّان الأصليّين.

وزيرة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت © Adrian Wyld/CP

كما تعهّدوا برصد الأموال لمعالجة مشاكل النظام الصحّي في محميّات السكّان الأصليّين شمال اونتاريو.

وجاء الاتّفاق في أعقاب موجة مفاجئة من الانتحار في اوساط الشباب من أبناء القبيلة، وإقدام مراهقتين في الثانية عشرة من العمر على الانتحار.

وأكّد زعيم القبيلة آلفين فيدلر أنّ حالات الانتحار أشاعت مشاعر الحزن والألم بين أبنائها، وأضاف مشيرا إلى أنّ الاحداث المأساويّة التي عايشوها لا تمنع وجود الكثير من الايجابيّات لديهم.

وأشار إلى أنّ بعض جوانب الخدمات الصحيّة تقع تحت إشراف السكّان الأصليّين وأكّد على أهميّة التوصّل إلى نظام صحّي جديد يضمن احتياجات مجموعات القبيلة ويحترمها ويكون مدفوعا باعتبارات تتعلّق بها.

وأكّدت وزيرة الصحّة الكنديّة جين فيلبوت على أهميّة المناقشات المفتوحة لمعالجة قضيّة معدّلات الانتحار المرتفعة والاعتداءات الجنسيّة مشيرة إلى أنّ طريقة عمل النظام الصحّي لا تخدم مصالح السكّان الأصليّين على أفضل وجه ولا بدّ بالتالي من تعديله.

ورأى وزير الصحّة في اونتاريو اريك هوسكينز من جهته أنّ النظام الصحّي الموروث عن زمن الاستعمار لا يخدم مصالح السكّان الأصليّين وينبغي تغييره بما يضمن احتياحاتهم .

واشار إلى مجموعة من المشاكل من بينها النقص في مستوعبات الاوكسيجين للنساء أثناء التوليد فضلا عن الالتهابات الجلديّة البكتيريّة في صفوف الأطفال وسواها من المشاكل الصحيّة التي يعانيها السكّان الأصليّون شمال مقاطعة اونتاريو.

وعقد الجميع النيّة على التعاون لتنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه وأكّد هوسكينز أنّ التعاون قائم بين كلّ مستويات الحكومات لإيجاد حلّ لهذا الوضع الذي وصفه بأنّه لا يطاق .

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/هيئة الاذاعة الكنديّة)