كندا تستعد لإعادة فتح اتفاق التبادل التجاري الحر

علمت هيئة الإذاعة الكندية أن الحكومة الكندية في صدد تعزيز طاقمها الدبلوماسي في الولايات المتحدة استعدادا للدفاع عن مصالح كندا في ملف إعادة فتح اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحكومة في صدد إنشاء منصب سفير مساعد في واشنطن الذي قد تتسلمه كريستين هيلمان، إحدى أبرز الخبراء في التجارة الدولية.

كما تم تعيين خبراء في التجارة بصفة قنصل عام في أتلنتا وسان فرانسيسكو وسياتل، كما تدرس الحكومة إمكانية فتح قنصليات جديدة في بعض المدن الأميركية.

رئيس الحكومة الكندية مع وزيرة الخارجية كريستا فريلاند

وفي السياق نفسه أنشأت وزيرة الخارجية الكندية المسؤولة المباشرة في المفاوضات، كريستيا فريلاند، لجنة خاصة من اثني عشر شخصا كمستشارين في كل ما يتعلق بالاتفاق التجاري الثلاثي. وبين أعضاء المجلس الاستشاري الجديد وزير الصناعة والتراث السابق في حكومة المحافظين جيمس مور، وأحد قياديي الحزب الديموقراطي الجديد براين توب ، وذلك للتأكيد على مقاربة غير حزبية للملف.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية