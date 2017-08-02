مَلَكة الكتابة فن كما سائر الفنون، لا يمكنك إتقانه والإبداع فيه، مهما حصلت على شهادات جامعية في اللغات والآداب. ذلك أنه مَلكَة بالفطرة، تساعدك الدراسة والممارسة على تحسينه وتطويره وليس على الإبداع فيه.

وثمة من يعتبر أنه من غير الممكن إنتاج رائعة أدبية إلا بلغتك الأم، مهما كان مستوى إتقانك للغة أخرى بالرغم من وجود استثناءات لتلك القاعدة من مثل أمين معلوف، الذي أبدع في الكتابة الروائية باللغة الفرنسية، وهي غير لغته الأصلية.

فريدا عنبر © Radio-Canada/Hugo Lavoie

في إطار التشجيع على الكتابة، تنظم الكاتبة الروائية اللبنانية الكندية فريدا عنبر مسابقة كتابة قصة قصيرة ابدأ هكذا: وحطت الطائرة في بيروت

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