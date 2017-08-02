كندا: تشجيع العسكريين على المشاركة في مسيرات الفخر بزيهم

أصبح بإمكان العسكريين الكنديين الراغبين بالمشاركة في مسيرات الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ارتداء لباسهم العسكري في هذه المسيرات في مختلف أنحاء كندا دون طلب إذن مسبق لذلك.

فقد جاء في توجيه صادر عن رئيس هيئة الأركان في وزارة الدفاع الوطني الجنرال جوناثان فانس الشهر الفائت أنه في إطار الجهود لتعزيز التنوع والاحتواء داخل القوات المسلحة الكندية جميع الجنود مدعوون للمشاركة في مسيرات الفخر بلباسهم العسكري شرط عدم إدخال أي تعديل عليه.

وكان قد سُمح للعسكريين الكنديين بالمشاركة في مسيرات الفخر منذ عدة سنوات، لكن كان عليهم طلب إذن من رؤسائهم من أجل ارتداء زيهم العسكري فيها كما خلال أي مناسبة عامة.

جنود كنديون (أرشيف) © Radio-Canada / Frédéric Peing

وأعرب نائب رئيس جمعية "الفخر" في مونتريال (Fierté Montréal) جان سيباستيان بودرو عن سروره من هذه الخطوة، لاسيما وأن العسكريين الذين شاركوا في مسيرات الفخر في الماضي أقدموا على ذلك خفيةً وبصورة فردية حسب قوله.

وأضاف بودرو أن ممثلين عن القوات المسلحة الكندية كانوا يتواجدون في الماضي خلال أسبوع أنشطة الفخر ولكن بهدف تجنيد عناصر جدد من بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وليس من أجل المشاركة في مسيرات الفخر.

(وكالة الصحافة الكندية)