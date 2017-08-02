مزرعة "ميشوه" في بوكتوش في مقاطعة نوفو برونزويك (أرشيف).

مزرعة "ميشوه" في بوكتوش في مقاطعة نوفو برونزويك (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Janie Mallet

نيو برونزويك ونوفا سكوشا: الجفاف يهدد المحاصيل الزراعية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 2 أغسطس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعرب مزارعون في مقاطعتيْ نيو برونزويك (نوفو برونزويك) ونوفا سكوشا في شرق كندا عن قلقهم على محاصيلهم جراء الجفاف والحر.

ففي مدينة بوكتوش الساحلية الصغيرة في جنوب شرق نيو برونزويك أشار القيمون على مزرعة "ميشوه" إلى أن المطر لم يهطل على مزروعاتهم منذ 25 حزيران (يونيو) الفائت، أي منذ خمسة أسابيع ونصف. وهذا أمر نادر الحصول يؤكد كريستيان ميشوه، أحد مالكي المزرعة.

وقضى هذا الجفاف المصحوب بدرجات حرارة مرتفعة على محصول المزرعة من الشمندر، وهو يهدد محاصيل أخرى.

عمال في مزرعة
عمال في مزرعة "ميشوه" في بوكتوش في مقاطعة نيو برونزويك (أرشيف) © Radio-Canada

ولفت فرانسوا لافين، وهو مالك مشارك لمزرعة "ميشوه"، إلى أن الجفاف ألحق أضراراً بالغة بالمزارعين الذين لا يملكون أي نظام للري.

"أعتقد أن بإمكاني الإشارة أيضاً إلى أهل نوفا سكوشا الذين يعانون مثلنا، أتحدث إلى مزارعين كثيرين في المنطقة، وهناك من بينهم من لا يملكون أي نظام ري ويعانون كثيراً. نحن على الأقل لدينا حقول بإمكاننا توفير الري لها"، أضاف لافين.

(راديو كندا)

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