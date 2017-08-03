مونتريال: ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في سوق العقارات

ارتفع عدد المستثمرين الأجانب في السوق العقاريّة في مونتريال بصورة ملحوظة خلال الأشهر الستّة الأولى من العام الحالي 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حسبما أفادت به المؤسّسة الكنديّة للقروض العقاريّة والسكن Société canadienne d’hypothèques et de logement.

وأفادت المؤسّسة أنّ 425 مستثمرا اجنبيّا، معظمهم صينيّون، اشتروا مساكن في مونتريال، بارتفاع بلغت نسبته 30 بالمئة.

وأشارت إلى أنّ منحى الارتفاع مستمرّ رغم أنّه أدنى من نسبة ال60 بالمئة التي بلغها في العامين 2015 و2016 .

لكنّ عدد المستثمرين الأجانب خلال الفترة المذكورة لا يمثّل سوى 1،3 بالمئة من مجموع المعاملات العقاريّة خلال نصف السنة الحاليّة.

وعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الشارين الأجانب 5 بالمئة في تورونتو الكبرى وبين 3 و4 بالمئة في فانكوفر.

وقد فرضت المدينتان ضريبة إضافيّة بنسبة 15 بالمئة على الشارين الأجانب بهدف الحدّ من ارتفاع أسعار العقارات.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

روابط ذات صلة:

اتباطؤ المبيعات بعد فرض لضريبة الاضافيّة على الشارين الأجانب في فانكوفر

هل تستفيد مونتريال من الضريبة العقاريّة على الشارين الأجانب