المدافن الإسلامية: توصية بعدم اللجوء إلى المحاكم

أوصت اللجنة المسؤولة عن إنشاء مدافن خاصة للمسلمين في سان أبولينير – كيبيك، أوصت القيمين على المركز الإسلامي في كيبيك بعدم اللجوء إلى المحاكم في أعقاب استفتاء أسفرت نتائجه عن رفض المشروع.

واعتبر رئيس اللجنة محمد قسري أن الملاحقات القضائية ستكون طويلة ومكلفة وأضاف: "بدل الملاحقة القضائية فلنترك الأقلية التي رفضت المشروع الشعور بالندم ووخز الضمير ، وعندها ربما ستكتشف أنها صوتت بطريقة خاطئة".

ووجه قسري نداء إلى ملاكي الأراضي المصنفة عقاريا كمدافن " إذا لم يكن التصنيف العقاري لإنشاء مدافن، فلا تعرضوه علينا لشرائه، أما إذا كان مصنفا كمدافن وفي محيط كيبيك فنحن مستعدون لشرائه ذلك أننا لا نريد تكرار ما جرى في سان أبولينير وطلب تغيير تصنيفات عقارية لتمكيننا من إقامة المدافن".

هذا وتأمل اللجنة أن يعمد رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار على إيجاد حل لإنشاء مدافن خاصة بالمسلمين فقط في مطلع الدورة البرلمانية العادية الخريف المقبل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية