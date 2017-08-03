حبة الإجهاض مجانا في أونتاريو

ابتداء من يوم الخميس المقبل ستتمكن النساء في مقاطعة أونتاريو من الحصول على حبة الإجهاض "ميفيجيميسو" مجانا بعد أن أعلنت حكومة المقاطعة أنها ستضمن مجانية الحصول عليها من الصيدليات المشاركة في البرنامج، شرط تقديم بطاقة صحية صالحة للاستعمال ووصفة طبية. والحبة بديل عن الإجهاض الجراحي ويمكن استعمالها لوضع حد للحمل خلال الأسابيع السبعة التي تعقب أخر عادة شهرية.

أحد مستوصفات الإجهاض في كندا © Radio-Canada

وكانت وزيرة الصحة في أونتاريو أكدت أن تمويل مجانية الحبة سيمكن النساء من الإجهاض دون خطر.

يذكر أن مقاطعتي نيو برانزويك وألبرتا تمولان مجانبة الحبة وتأمل مقاطعة كيبيك

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية