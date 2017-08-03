الأسواق المالية: ما المسار بعد تجاوز مؤشر “داو جونز” 22 ألف نقطة؟

تجاوز مؤشر "داو جونز" الصناعي في بورصة نيويورك أمس عتبة الـ22 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، فأغلق على 22016,24 نقطة، بارتفاع 52,32 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الثلاثاء. وواصل ارتفاعه اليوم، وإن بشكل طفيف، ليغلق على 22026,10 نقطة. ويكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 11,45% منذ مطلع العام الحالي.

وأغلق مؤشر "ستاندارد آند بورز 500"، الذي يضم أسهم 500 من كبريات الشركات الأميركية، على 2472,16 نقطة، بتراجع 5,41 نقطة عن مستوى إغلاق أمس. ويكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 10,42% منذ مطلع العام الحالي.

وأغلق مؤشر "ناسداك" الإلكتروني، الأميركي أيضاً، اليوم على 6340,34 نقطة، بتراجع 22,31 نقطة عن مستوى إغلاق أمس. ويكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 17,78% منذ مطلع العام الحالي.

مبنى بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Chris Young

أما هنا في كندا، فأغلق اليوم المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو (S&P/TSX) على 15191,96 نقطة، بتراجع 73,67 نقطة عن مستوى إغلاق أمس. ويكون بالتالي قد تراجع بنسبة 0,63% منذ مطلع العام الحالي، علماً بأنه ارتفع بنسبة 17,51% خلال العام الماضي.

لماذا تراوح بورصة تورونتو، كبرى البورصات الكندية، مكانها فيما تواصل البورصات الأميركية ارتفاعها، لا بل تبلغ سقوفاً قياسية؟ وهل من تصحيحات متوقعة في الأسواق المالية، لاسيما الأميركية؟ محاور تناولتُها مع المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش في حديث أجريته معه ظهر اليوم.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)